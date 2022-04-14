"Есть ряд стран, которые хотели бы с нами сотрудничать. Вот, например, Куба — один из последних проектов, которые мы сейчас делаем. То есть наши граждане смогут использовать карту "Мир" на Кубе. Есть еще две страны, я пока их не назову, потому что начались переговоры, но это тоже страны, куда наши граждане как туристы ездят очень активно", — сказала Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривался годовой отчет регулятора.

Первый зампред ЦБ добавила, что также ведется работа с рядом стран по расширению использования систем быстрых платежей (СПБ).

"Если говорить об СБП, то я тоже остановлюсь здесь на двух важнейших вещах. Это именно возможность интеграции нашей СБП с СБП тех стран, которые с нами готовы сотрудничать и у которых есть такие системы. Должна сказать, что далеко не все страны имеют СБП как мы, но, например, Индия имеет. Вот с ней мы начали такую проработку, и еще ряд стран готовы с нами на эту тему разговаривать", — сказала первый зампред ЦБ.

На данный момент карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

О том, что НСПК прорабатывает возможность использования карт "Мир" на Кубе, в конце марта заявил генеральный директор компании Владимир Комлев.

СБП в России была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе — 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках, а также оплачивать товары и услуги с помощью банковских мобильных приложений. В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплаты услуг ЖКХ и другие опции.