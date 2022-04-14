"Мы можем стать пилотным регионом, где будет реализован такой маршрут. В Московской области 12 музеев, носящих имя литературного гения. И взрослые, и дети с удовольствием могли бы ездить по такому маршруту, многое узнавать", — цитирует Харламову пресс-служба ведомства.

Министерство напоминает, что в Подмосковье работают литературные музеи Сергея Аксакова (Сергиев Посад), Александра Блока (Солнечногорск), Евгения Боратынского (Пушкинский), Федора Достоевского (Зарайск), Михаила Лермонтова (Солнечногорск), Михаила Пришвина (Одинцовский), Александра Пушкина (Одинцовский) и другие.