"Учитывая, что срок окупаемости гостиничных проектов превышает 12 лет, говорить о том, что это инвестиционно привлекательный бизнес, не приходится. Мы пожинаем плоды долгих лет, когда гостиничная отрасль должным образом не поддерживалась. Сейчас меры поддержки, по крайней мере, озвучены, задекларированы, уже начали действовать", — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном доступности летнего отдыха в России.

По словам Прасова, часть мер оказались половинчатыми. В частности, нулевая ставка НДС затронула только услуги проживания, а для курортных отелей до 50% прибыли – это дополнительные услуги и питание.

"Мы вроде бы что-то получили, но не до конца. А тут еще 7 апреля выходит разъяснение Федеральной налоговой службы от 7 апреля о том, что коды операций для налоговой декларации по нулевой ставке включают три кода, которые относятся только к гостиницам, введенным в эксплуатацию после 1 января 2022 года. И сейчас вся гостиничная отрасль в недоумении, что нам дали, все коллеги об этом спрашивают", — добавил эксперт.

Прасов также призвал отказаться от регулирования цен на отели, так как, по его мнению, на каждую цену найдется свой потребитель.

"Кто-нибудь видел курортный отель 4-5* в России, который пострадал от нехватки загрузки? Чтобы они пустые стояли с учетом цен, которые сейчас есть. На мой взгляд, это отвечает вопросу, надо ли здесь регулировать цену. И да, у нас абсолютное большинство отельной индустрии завидует сейчас "четверкам" и "пятеркам" юга России", — отметил эксперт.

Он добавил, что в городах ситуация иная, и загрузка не бьет рекорды. Поэтому, продолжил он, правительству стоит подумать о поддержке делового туризма, у которого один из самых высоких показателей прибыльности для городских отелей.

Прасов заметил, что в текущих экономических условиях у отельеров нет резервов для повышения зарплат сотрудникам, чтобы стимулировать повышение уровня сервиса и качества обслуживания.

"У нас отрасль абсолютно человекоемкая. Мы все говорим про сервис и качество. Мы говорим о том, что выросла себестоимость, но она же выросла не только в продуктах питания, которые покупают отели. Она выросла и в продуктах, которые покупают сотрудники. При этом зарплата в гостиничной индустрии – 47-я из 49 отраслей", — подчеркнул Прасов.

Глава комиссии Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму и гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский добавил, что нехватка гостиничной инфраструктуры на российских курортах остается острой.

"По нашим оценкам, не более 10% номерного фонда можно отнести к категории качественного. И дефицит номерного фонда мы в целом оцениваем не менее, чем двукратно", — сказал он.

Эксперт назвал очень важной мерой поддержки отрасли субсидирование процентной ставки для строительства новых отелей.

"Для нас очень важно предусмотреть возможность переоценки ранее утвержденных проектов в виду повышения стоимости этих проектов и выделения средств на дополнительное субсидирование", — сказал он.

В России с 26 апреля будет на пять лет обнулен налог на добавленную стоимость для уже работающих и новых объектов размещения, соответствующая норма содержится во вступившем в силу законе об антикризисных налоговых мерах.