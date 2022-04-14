"Парк будет расположен вдоль стены крепости Нарын-Кала в рамках программы "Комплексное развитие Дербента". Это зона от ворот "Кырхляр-капы" до ворот "Джарчи-капы". На его строительство из бюджета выделены 197 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

В парке будет установлено освещение и туристическая навигация, которая расскажет об истории каждого участка, а также места отдыха и смотровые площадки.

"Проходящий неподалеку от стены водный канал будет огражден декоративными элементами и вьющейся растительностью", — сказал представитель мэрии.

Парк станет продолжением маршрута "Туристическая миля" с масштабным фонтаном в парке Низами.