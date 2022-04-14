"Мы оцениваем сегодня турпоток в Ростовскую область в 1,5-2 млн человек. Но считаем, что на донскую землю может приезжать и вдвое больше туристов. Готовы создавать для этого все условия", — приводятся в сообщении слова Голубева.

Отмечается, что в конкурсном отборе на получение субсидии участвуют 54 заявки предпринимателей из Ростовской области, большинство проектов связано с развитием сельского и экотуризма, а также адаптацией туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь вице-премьер подчеркнул, что Ростовская область имеет "все шансы" получить средства на эти проекты.

"К лету мы ожидаем повышенное внимание к внутреннему туризму со стороны жителей России. Ростовская область, с бескрайними степями, морским побережьем и берегами Дона, невероятной кухней, неизменно привлекает большое количество путешественников. Поэтому важно тщательно подготовиться к предстоящему сезону и создать все необходимые сервисы", — цитирует пресс-служба слова Чернышенко.