"К 2025 году в Ставропольском крае должно появиться не менее трех новых маршрутов для природно-ориентированного туризма — пеших или велосипедных путешествий и прогулок по специально отведенным местам в заповедных территориях региона", — сказал Ситников.

Он отметил, что в регионе сейчас есть всего три подобных экологических маршрута. В частности, один из них создан в природоохранной зоне "Стрижамента" еще 5 лет назад.

"С каждым годом популярность этой экотропы неуклонно растет: только в 2021 году на ней побывало свыше 30 тысяч человек", — сообщил первый вице-премьер Ставрополья, добавив, что можно использовать такую безопасную для экологии модель туризма на десятках других уникальных территорий.

Специалисты Минприроды края уже работают над созданием дополнительных экологических троп. Среди рассматриваемых заповедных территорий — заказники "Русский лес", "Александровский" и гора Брык.

"Началась предпроектная подготовка маршрутов, которая позволит установить протяженность экологических троп, рассчитать допустимую рекреационную нагрузку, а также определить места расстановки элементов навигации и информационных щитов", — подчеркнул Ситников.

На Ставрополье имеется более 100 памятников природы, заповедников и заказников. Растительный мир включает более 2,4 тыс. видов растений, в том числе лекарственных.

Среди наиболее популярных у отдыхающих памятников природы — горы Стрижамент, Машук, Бештау, а также Тамбуканское озеро, термальные источники, Кисловодский национальный парк и Железноводский курортный парк.

Мероприятия по созданию новых экотроп ведутся в рамках государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды".