Как пояснила руководитель центра Мария Янес, он рассчитан не только на дизайнеров различных направлений, включая текстиль и предметы интерьера, мастеров-ремесленников, студентов творческих специальностей, этнографов, но и на посетителей, увлеченных традиционной культурой, а также и случайных гостей, которые заглянули в зону мастер-классов и остались. РЭМ также намерен подготовить курсы для повышения квалификации и преподавателя дополнительного образования.

"Популяризацией традиционной культуры народов России наш музей занимается порядка 120 лет, а создание центра — это, скорее, приглашение к творчеству, осмыслению, развитию традиционных ремесел и промыслов в наше время", — сказала Янес.

На 2022 год центр запланировал тематические циклы лекций, авторские программы экспертов на основе музейных собраний, дискуссии для студенческих аудиторий, мастер-классы, просветительские онлайн-проекты, этнофорумы и этнофестивали.

Так, 24 апреля откроется цикл этнофорумов, посвященных ремеслам и промыслам народов России. В собрании РЭМ хранится коллекция из 48 фарфоровых статуэток серии "Народности России", выполненных с максимально возможной этнографической и антропологической точностью. Инициировал изготовление этой серии лично император Николай II в 1907 году, над ней работали и сотрудники РЭМ (в то время — Этнографического отдела музея Александра III).

"Первый этнофорум мы хотели приурочить в марту, так как 28 марта считается днем рождения российского фарфора, но, к сожалению, тогда еще были коронавирусные ограничения по количеству участников, и нам пришлось перенести на апрель. Мероприятие запланировано на 24 апреля, мы делаем его в партнерстве с Императорским фарфоровым заводом. Кроме своеобразного лекционного марафона у нас будет мастер-класс по росписи фарфора от мастеров завода для взрослых посетителей и небольшой мастер-класс по росписи фарфоровых куколок для детей", — сказала Янес.

Также гостей ждет экскурсия по экспозиции и "музыкальный антракт" от "Петербург-концерта".

На ближайшие выходные, 16-17 апреля, центр запланировал уикенд "Ремесла в моде", который посвящен ювелирному искусству и обработке кожи. Ключевым событием первого дня будет открытие выставки "Диалог в Особой кладовой".

"С предметами, традиционно хранимыми в Особой кладовой, будут выставлены в этих же витринах работы современных дизайнеров-ювелирщиков, как бы вступая с ними в диалог", — пояснила Ясен.

Воскресенье будет посвящено изделиям из кожи. Кроме авторских лекций посетителей ждут встречи с мастером-кожевенником Валентиной Ивановой, историком искусства, доцентом кафедры дизайна костюма академии им. Штиглица Ольгой Калашниковой и кутюрье, создателем бренда SHALIONI CREATIVE Алексеем Шаленым.

В текущем сезоне также стартовали пилотные проекты "Лаборатория живых ремесел" и дискуссионный клуб для студенческой аудитории "Встречи по четвергам", которые объединили авторские курсы по различным видам ремесел, встречи с мастерами, лекции с мастер-классами. Среди них — и авторский курс мастера Екатерины Хохловой "Вышивка: от традиции к современности".

Музей намерен продолжать и авторские занятия заведующей отделом этнографии народов Белоруссии, Украины, Молдавии, доктора культурологии Натальи Калашниковой "Белые перчатки". На этих занятиях участники не только встречаются с хранителями музейных ценностей, но и знакомятся с особенностями материалов, кроя и декора народной одежды на примерах конкретных экспонатов из фондов, не представленных в залах.

"Музей в течение более чем 10 лет проводил одно такое занятие в год исключительно для кутюрье города. Результаты были, потому что возможность прикоснуться к вещам — это очень редкое явление, музейщики не любят этого делать, с большим трудом нам удавалось все-таки такое разрешение получить", — объяснила Калашникова.

На занятиях люди в белых, не синтетических, а исключительно нитяных перчатках усаживались за удлиненный стол и изучали экспонаты под комментарии хранителей музея.

"В музей ходить хорошо, но когда есть возможность посмотреть, как прикреплена пуговица, как заделан шов, как выглядит изнанка — это совершенно другое дело. Комментарии наших специалистов тоже оказывали влияние. Когда мы позднее получали приглашения кутюрье города на их показы и видели какой-то нюанс из того, что они услышали у нас, воплощенным в современных вещах — это дорогого стоит", — сказала Калашникова.

В 2022 году формат был пересмотрен, и в музее провели уже четыре занятия с людьми, которые интересуются модой, но не являются профессионалами, а также с молодыми дизайнерами академии им. Штиглица. Калашникова подчеркнула, что в России только у РЭМ есть возможность на материалах, характеризующих быт и культуру всех народов Российской империи, показывать и рассказывать о находках народных мастеров, сделанных в XVIII, XIX и XX веках.

В июне, августе и ноябре 2022 года также запланированы этнофорумы, посвященные традициям ткачества, изготовления керамики и вышивке.