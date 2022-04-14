"По поручению губернатора Югры авиакомпания связала Березово, Белоярский, Когалым, Нягань, Урай и Советский с административными центрами — Ханты-Мансийском, Сургутом и Нижневартовском. Из этих крупных хабов можно улететь в Москву, Баку, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Тюмень и Пермь. В регионе будут действовать 54 маршрута, из которых 40 — внутренние", — отмечается в сообщении.

В осеннем расписании авиакомпании было 53 маршрута, из которых только 15 — внутри региона.

Согласно информации на сайте Utair, авиакомпания также планирует открыть рейсы из ХМАО в Анапу, Краснодар и Геленджик после снятия ограничений на полеты в южные аэропорты.