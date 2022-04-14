"Посещаемость ресторанов в Калининградской области в апреле упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с несколькими факторами. Цены постепенно растут в зависимости от стоимости закупок, которые по некоторым позициям выросли на 50%. Также сказывается желание наших людей сэкономить в это непростое время. Но мы надеемся, что на майские праздники и летом туристы нивелируют это падение", — сказала Тесленко.

Она отметила, что эта ситуация тревожит рестораторов и они пытаются найти способы привлечения гостей. И, прежде всего, это появление у них в меню необычных и привлекательных блюд.

Все уже привыкли к фуа-гра и спарже, выращенным в Калининграде. Но еще не все знают о суфле их желудей, сиропе из бузины и других новинках, отметила собеседница агентства.

"Также наши рестораторы пытаются заменять дорогие виды продуктов более дешевыми, что выращиваются в регионе. Так, к примеру, заметно подорожавший лосось многие заменяют на сома, готовя его самыми разными способами. Конечно, искушенный посетитель все это видит, но и для него остается возможность дорогого заказа, если его не устроит новое и нестандартное блюдо", — сказала глава ассоциации.

Она также сообщила, что даже в нынешней ситуации в обычные выходные рестораны и кафе в приморских курортах Светлогорске и Зеленоградске загружены на 100%.

"Мы ждем туристов. Мы сейчас не то, что окно в Европу, мы и есть маленькая Европа для жителей России. Это наш уникальный код — брусчатка, крыши, черепица, архитектура, локальная еда, море, Куршская коса и мягкий климат. Это просто огненная локация", — заключила Тесленко.