"Туризм должен развиваться в условиях конкуренции, причем во всех сегментах. Начать стоит с международных рынков и присутствия международных направлений в российском туризме. Я считаю, что это крайне важно. Внутренний туризм изначально был сбалансирован в условиях открытых рынков. И отсутствие сейчас возможности поехать за рубеж приведет к нехорошим последствиям", — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном доступности летнего отдыха в России.

Уманский напомнил, что в прошлом году с апреля по июнь для российских туристов была закрыта Турция, и это привело к резкому росту цен на отдых в России, а также снижению качества сервиса.

"Если рассматривать формы поддержки, то думаю, что коллег, занимающихся международным туризмом, надо поддержать, чтобы они могли найти возможность отправлять самолеты за рубеж. Надо, чтобы люди имели возможность выезжать. Иначе коллапс", — заключил представитель РСТ.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила на круглом столе, что Ростуризм работает с туроператорами и зарубежными коллегами над тем, чтобы российским туристам летом были доступны массовые зарубежные направления отдыха, в первую очередь Турция и Египет. По ее словам, это позволит снизить нагрузку на отечественные курорты и сбалансировать цены.