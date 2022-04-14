"Сегодня были замечены десять пеликанов на границе Бердюжского и Армизонского районов", — сообщил "Интерфаксу" в четверг охотинспектор Роман Пермяков.

По его словам, несмотря на резкое потепление, озера в Армизонском и Бердюжском районах еще скованы льдом, толщина которого достигает одного метра.

"Но лед будет быстро таять — днем 14 апреля столбик термометра поднялся до плюс 20 градусов. Пеликаны, скорее всего, полетят на те озера, где установлены аэраторы и есть полынья", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в конце марта на тюменские озера прилетели лебеди. В минувшем году из-за теплой весны пеликаны вернулись после зимовки на водоемы региона в начале апреля.

Летом 2021 года из-за гриппа птиц на озере Большое Белое в Армизонском районе и на озере Тундрово в Бердюжском районе погибло 100 кудрявых пеликанов.

Появление кудрявых пеликанов в Тюменской области — результат естественной миграции птиц из Казахстана. Зимуют пеликаны в Китае или на побережье Средиземного моря.