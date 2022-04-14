"По Крыму вся инфраструктура готовится к приему туристов в обычном режиме. Брони никто не отменяет и все готовятся к высокому курортному сезону. Конечно, сейчас, в текущем моменте, по Крыму большое падение, загрузка в гостиницах не более 20-30%. Но на летние месяцы она уже местами превышает 60%, а то и 70%", — сказала она журналистам после выступления на круглом столе в Госдуме.

Догузова напомнила, что основной туристический поток летом в Крым приезжает на автомобилях либо по железной дороге, это больше 60%.

"Поэтому дополнительные, если понадобится, будут железнодорожные поезда, вместе с РЖД эту повестку отрабатываем. Мы в целом больших проблем с транспортной доступностью Крыма не видим, со всем справимся", — сказала она.

Запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, был введен Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции России на Украине и постоянно продлевается. 12 апреля он был продлен до 19 апреля. Среди закрытых – аэропорт Симферополя.

Министр туризма Крыма Вадим Волченко сообщил на круглом столе, что дефицит билетов на полуостров уже заметен и на майские праздники, и на летний сезон.