Концепция была презентована врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым генеральному директору АО "ДОМ.РФ" Виталию Мутко во время рабочей поездки главы региона в Москву.

"Разработчики учли пожелания жителей и предусмотрели экотропу вокруг озера со смотровыми площадками, фотозонами и местами наблюдения за животными и птицами. Жители и гости городского округа смогут круглогодично гулять в этом уникальном месте" — сказал Евраев.

Глава региона отметил также, что документ поможет развивать экотуризм и заботиться о сохранении природы. Для Переславля-Залесского урбанисты создали подробный мастер-план.

"Он будет для нас действенным инструментом при совместной работе с инвесторами. Очень интересные и живые идеи. Договорились, что все это будем воплощать в жизнь", — сказал Евраев.

Концепция разработана экспертами ДОМ.РФ в рамках трехстороннего соглашения между правительством региона и городским округом.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в ходе встречи главы региона с генеральным директором АО "ДОМ.РФ" также были достигнуты договоренности о реализации в Ярославской области совместных проектов по строительству крупных жилых комплексов, социальной инфраструктуры, комплексному развитию территорий.