"Если мы говорим о международных перевозках, несмотря на закрытия воздушного пространства и продолжающееся санкционное давление, 9 российских компаний продолжают выполнять полеты в 12 иностранных государств. Продолжают летать к нам и иностранные перевозчики, это 29 пассажирских компаний из 19 стран", — рассказала она.

Дегтяренко добавила, что Минтранс рассчитывает на расширение этого списка.

"С учетом принятых правительством решений о возобновлении авиасообщении еще с 52 государствами, мы рассчитываем на то, что список по международным направлениям будет расширяться", — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что по итогам 2021 года было перевезено 111 млн пассажиров воздушным транспортом, из них 87,5 млн – по внутренним воздушным линиям.

"На 2022 год перед нами стоит задача перевезти 100 млн пассажиров, 90 из них – по внутренним линиям, 10 по международным. Если мы говорим о внутренних перевозках, то достижение целей по обеспечению связности страны и перевозки 90 млн пассажиров невозможно без мер государственной поддержки", — сказала Дегтяренко

По ее словам, правительство реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на которые выделяет в этом году рекордные 27,5 млрд рублей.

Россия с 9 апреля сняла ограничения на регулярные и чартерные полеты в 52-мя страны, введенные из-за пандемии коронавируса.