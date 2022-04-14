"Сегодня на строительстве нового корпуса Третьяковки занято более 100 человек, и мы планируем увеличивать количество рабочих. Перед нами стоит задача завершить строительство в первом квартале 2024 года", — сказал Оганесян.

По его словам, в этом году планируется завершить работы по фасадам здания.

"На этот год мы обеспечены финансированием, дальше в рамках очередного бюджетного цикла будем заявляться на дополнительное финансирование. Мы уверены, что при нашей активной работе со стороны правительства всяческая поддержка по финансированию будет", — заявил Оганесян.

Ранее сообщалось, что в состав музейного комплекса Третьяковки на Кадашевской набережной общей площадью около 35 тыс. кв.м войдут экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства и научный фотоархив.