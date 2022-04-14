"При распределении субсидий в приоритетном порядке будут учитываться объекты капитального строительства, реализация которых предусмотрена в соответствии с поручениями и указаниями президента России, актами правительства Российской Федерации. Планируется, что денежные средства регионам будут направлены уже в этом году. Это позволит уже сейчас начать реализацию более 20 объектов обеспечивающей инфраструктуры", — рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Так, общий размер субсидий в 2022 году составит 2,4 млрд рублей. В 2023 и 2024 гг. планируется выделять по 10 млрд рублей. На эти средства можно будет строить дороги, инженерные сети, которые обеспечат функционирование туристических объектов, возводимых с участием акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ".

Субсидии распределят в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Правила их предоставления и распределения определены постановлением правительства РФ.

Напомним, Минстрой РФ с 2021 года курирует федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры".

Корпорация "Туризм.РФ" создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.