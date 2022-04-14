"Мы запросили информацию у наших территориальных органов и констатируем, что за первый квартал этого года в сфере выездного туризма поступило чуть более 2 тыс. обращений. Это не так много в абсолютном выражении, но тем не менее это примерно 40% от всего количества соответствующих жалоб за прошлый год. Это честный показатель, который имеет негативную тенденцию к росту. Но этому есть объяснение: у нас произошла заминка с правовым регулированием в части пролонгации тех правовых механизмов, которые были заложены в постановлении 1073", — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме.

Он отметил, что во внутреннем туризме ситуация значительно лучше: в первом квартале доля жалоб туристов составила 15% от всего объема обращений за прошлый год.

"Это говорит о том, что снижается накал противостояния в этой сфере. То же самое я хотел бы отметить в сфере оказания гостиничных услуг. Всего лишь 374 обращения в нашу службу поступили в первом квартале, это 11% от уровня прошлого года. Можно ожидать, что второй квартал внесет свои коррективы, но надеемся, что резкой отрицательной динамики здесь не появится", — пояснил Прусаков.

По его словам, в основном жалобы туристов были обоснованными, они касались несвоевременного или ненадлежащего рассмотрения их требований. Прусаков призвал туроператоров активнее и технологичнее коммуницировать с потребителями для того, чтобы избежать конфликтов.