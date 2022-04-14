"Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить принятие законопроекта о внесения изменений в 132 ФЗ об основах туристической деятельности в части введения понятия "гостевой дом". Проект этот подзавис в правительстве, ФОИВЫ дают замечания, которые устраняются. Ростуризм бьется и в общем-то побеждает в этой борьбе. Но это нужно и важно особенно сейчас, когда явно прогнозируется дефицит номерного фонда", — сказал он.

Как подчеркнул Волченко, только в Крыму в случае принятия этого законопроекта одномоментно можно ввести в легальный оборот от 50 до 70 тыс. номеров.

"В Краснодарском крае не меньше и в целом по стране эти цифры также достаточно серьезные", — добавил министр.

Ростуризм разработал законопроект о легализации гостевых домов в 2021 году и рассчитывал на его рассмотрение Госдумой осенью того же года. По данным ведомства, в России полулегально работают гостевые дома на 150 тыс. мест. Принятие законопроекта позволит ввести их в правовое поле и стандартизировать.