"Железнодорожное сообщение на данный момент удвоило объемы, но все равно наблюдается дефицит билетов и на майские праздники, и на весь летний сезон", — сказал Волченко, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном доступности отдыха российских граждан.

Он попросил рассмотреть возможность увеличения количества поездов. Также министр попросил рекомендовать субсидировать автобусные и железнодорожные туры туроператоров, рассмотреть возможность организовать сообщение с Сочи, Минеральными Водами и Ставрополем.

Волченко напомнил, что 60% турпотока в Крым приходится на автомобильный транспорт, что и позволяет смотреть на будущий сезон "достаточно спокойно". 30% туристов традиционно прибывают на самолетах, 10% — поездами.

Он также сообщил, что количество отдыхающих в Крыму туристов снизилось по сравнению с прошлым годом на фоне запрета полетов в регион.

"За январь-март турпоток превысил полмиллиона человек — чуть меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Это связано с ограничением авиасообщения. Если говорить о текущей загрузке, она также немного ниже, чем было стандартно в этот же период", — сказал Волченко.

При этом министр ожидает, что высокий сезон в Крыму будет успешным – регион ждет более 9 млн туристов. Уровень бронирования отдыха на летний период сохранен на уровне прошлогоднего.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине. 12 апреля в восьмой раз был продлен запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, в число которых входит и симферопольский.

Турпоток в 2021 году стал рекордным для Крыма. Впервые за постсоветский период регион принял 9,5 млн гостей, что на 20% больше показателя 2020 года.