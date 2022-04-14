Суда получили названия "Форт "Кроншлот" и "Форт "Петр Первый".

Новые катамараны смогут обеспечить бесперебойное сообщение между Санкт-Петербургом и Кронштадтом, помогут связать центр города со значимыми объектами Невской губы (Стрельня, Петергоф, Морской Фасад, Ломоносов, Лахта, Горская). Суда будут использоваться, в том числе, для проекта музейно-исторического парка "Остров Фортов".

Всего по договору с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) СНСЗ построит для судоходной компании "Нева Тревел" шесть пассажирских скоростных судов-катамаранов "Котлин".

По условиям контракта сдача первых двух единиц запланирована на май 2023 года, вторая пара будет передана заказчику в навигацию 2024 года, и третья — в мае 2025 года.

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро "Форсс Технологии" с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Санкт-Петербурга и выхода в Финский залив. Катамараны смогут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Максимальная скорость судна составляет около 30 узлов, пассажировместимость — до 200 человек.

"Средне-Невский судостроительный завод" был основан в 1912 году и специализируется на строительстве кораблей и гражданских судов из четырех видов материалов: композитных, классических судостроительных, маломагнитной стали и алюминиево-магниевых сплавов. За годы существования заводом построено более 500 судов различного назначения по 43 проектам для российских и зарубежных заказчиков.

Компания "Нева Тревел" работает на рынке водных услуг с 1995 года. Специализируется на перевозке пассажиров по рекам и каналам Санкт-Петербурга, организации досуга населения, а также предоставляет теплоходы в аренду для проведения различных мероприятий. Компания владеет 25 теплоходами. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Нева Тревел" является ее генеральный директор Юрий Набатов.