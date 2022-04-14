"Мы выявили негативную тенденцию. Субсидии, которые Ростуризм предоставляет субъектам федерации на развитие обеспечивающей инфраструктуры, на ее строительство, используются, мягко говоря, неэффективно. По программе в прошлом году должно было быть введено 30 объектов, а введено всего 9. В 21 субъекте стройки не завершены. Особенно негативная ситуация в Ярославской области – пять объектов, ноль освоения средств. Чуть больше 50% освоено в республике Алтай и в Нижегородской области. По 18 субъектам ситуация негативная в прошлом году", — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном доступности отдыха российских граждан.

Штогрин пояснил, что без обеспечивающей инфраструктуры не будет и туристической инфраструктуры, и гражданам негде будет отдыхать.

Он предложил включить в рекомендации круглого стола обращение к депутатам и членам Совета Федерации от этих 18 субъектов с предложением повлиять на реализацию задержанных проектов с тем, чтобы эти объекты 2021 года были введены в строй в 2022 году.