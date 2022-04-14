"Тогда у нас еще действовали определенные ограничения по коронавирусу, сегодня наши потенциальные гости внимательно следят за политической ситуацией вокруг Калининградской области", — сказала Тесленко.

Она отметила, что основной турпоток, конечно же, примут курорты на побережье Балтики — Светлогорск, Зеленоградск, Отрадное, Пионерский, Янтарный. Там уже забронировано порядка 80-90% номерного фонда отелей и гостиниц. Большое число туристов ожидают и владельцы апартаментов и гостевых квартир.

"Будем надеяться, что эта ситуация не изменится накануне праздников, так как сегодня, на середину апреля, доля отказов составляет 20-30% от запланированных поездок. Но если раньше окно бронирований составляло две-три недели, то сейчас люди принимают решение лететь или ехать на поезде в Калининград за три-четыре дня", — добавила собеседница агентства.

Как сообщалось, по итогам 2021 года в Калининградской области побывало чуть более 1,9 млн туристов. В период майских праздников регион посетило 63,5 тыс. человек.