"Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд руб. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений, что сбережет перевозчикам собственные оборотные средства. А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Еще более 1,5 млрд руб., по его словам, будет направлено на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части РФ.

"Вы знаете, полеты туда временно ограничены из-за осложнения обстановки на Украине. Сейчас крайне важно поддержать инфраструктуру аэропортов и, конечно, сохранить там квалифицированный персонал", — заявил Мишустин.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Кроме того, по решению Росавиации, с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.