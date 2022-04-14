"Свыше миллиона цветов украсят Пятигорск весной и летом. Только одних тюльпанов в городских парках и скверах — 93 тыс. Привычной классической формы, махровые, бахромчатые с нарядными краями — 15 сортов", — говорится в сообщении.

Первые тюльпаны уже расцвели в парке Цветник, к майским праздникам должны распуститься все остальные. Зацвели и гиацинты, магнолии. В парке также есть тюльпанное дерево, граб, клен "Фламинго", черемуха краснолистная, хвойные кустарники.

"Сезон тюльпанов продлится до середины июня, затем начнут радовать ковровые растения. Благодаря такой поэтапной высадке цветы будут радовать жителей и гостей курорта до поздней осени", — отмечает пресс-служба.