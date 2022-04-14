"В ближайшие месяцы мы с вами проведем все наши любимые праздники и фестивали, известные на всю Россию — такие, как фестиваль казачьей культуры "Братина", фестиваль коренных народов Сибири "Этюды Севера" и, конечно, международный фестиваль "Праздник Топора", — цитирует пресс-служба слова Жвачкина.

По его словам, проведение массовых мероприятий стало возможно в связи с эпидситуацией, достигнутой благодаря коллективному иммунитету.

Глава региона также сообщил, что принял решение о проведении в Томске 9 Мая Парада Победы и праздничного салюта, а в каждом муниципалитете области — шествия "Бессмертного полка".

"У нас с вами есть время глотнуть свежего воздуха, насладиться сибирской весной, выехать на природу. Мы с вами возвращаемся к привычной жизни, по которой так успели соскучиться. Но при этом я призываю всех соблюдать осторожность, обязательно найти время для ревакцинации", — добавил губернатор.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 128 тыс. 298 случаев COVID-19, выздоровело 125 тыс. 192 человека, умерли — 805.

Ранее сообщалось, что в Томской области значительно ослабили коронавирусные ограничения — маски по-прежнему должны носить лишь медики и пациенты медучреждений, работники сферы обслуживания, досуга и общепита.

"Праздник топора" впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие, но при поддержке администрации региона проект вышел на новый уровень — в 2013 году праздник переехал в сельский парк "Околица".

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России, которые соревновались в четырех номинациях: "Парковая скульптура", "Архитектурный объект. Индивидуалы", "Архитектурный объект. Бригады", "Резчики по дереву". Тогда "Праздник топора" посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.

В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводили из-за коронавируса.