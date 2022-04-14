"По подавляющему числу регионов страны роста цен нет в принципе либо он ниже инфляции – в диапазоне от 3-5 до 10%. Это если смотреть на текущую ситуацию. Понятно, что на пике сезона, в июле-августе-сентябре, цены традиционно растут. Но мы рассчитываем, что рост если и будет, то он будет незначительно выше инфляции либо в ее диапазоне", — сказала она, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном доступности отдыха российских граждан.

Догузова подчеркнула, что Ростуризм прогнозирует рост цен до 50% по отдельным направлениям, он будет касаться объектов 4-5*, которых в России мало.

Ранее она сообщила, что на рост цен в отелях на российских курортах в пик летнего сезона будет влиять рост издержек отельеров, нехватка инфраструктуры и доступность популярных зарубежных направлений отдыха.