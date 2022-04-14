Объект длиной более 24 км поделен на два участка: первые 12 км должны быть введены в эксплуатацию до 9 августа 2022 года, еще более 12 км — до 30 июля 2023 года.

"На сегодняшний день на первом участке уже произведена расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, разобран бортовой камень на всем протяжении участка, отфрезеровано 4 км старого асфальтобетонного покрытия. В настоящее время подрядная организация производит работы по восстановлению виражей и укрепленной части обочин", — отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона.

В дальнейшем дорожные рабочие отфрезеруют оставшиеся 8 км изношенного дорожного полотна и приступят к обновлению кюветов и к укладке асфальта. Ремонт асфальтобетонного покрытия предполагает устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на граните, укладку геосетки и устройство верхнего слоя из смеси на габбро-диабазе. На обочинах будут устранены просадки и выполнено укрепление щебеночно-песчано-гравийной смесью, прибровочная часть обочин будет засеяна травой.

В контракт также входит ремонт водопропускных труб, пересечений, примыканий и съездов. На автобусных остановках приведут в порядок заездные карманы, посадочные площадки, установят автопавильоны, скамейки и урны. Разметку на проезжей части нанесут термопластиком и краской.

Автомобильная дорога Новгородка — Пушкинские Горы относится к III категории и ведет от трассы Р-23 к Пушкинскому заповеднику. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО "Псковавтодор", подрядной организацией — ООО "Автомобильные дороги Пскова". Сумма контракта на ремонт дороги составляет 429,8 млн рублей.