"Основные факторы, которые влияют на рост цен – это сезонность, летом цены всегда выше и здесь динамическое ценообразование. Следующий фактор – рост издержек, и мы проводили совещание с отраслью, бизнесом. Коллеги очень аккуратно подходят к ценообразованию, все усилия направлены на то, чтобы как можно доступнее наши граждане отдохнули, но издержки растут, и это влияет на рост цен", — сказала она, выступая в четверг на круглом столе в Госдуме, посвященном доступности отдыха российских граждан.

Еще одним ключевым фактором, влияющим на рост цен, она назвала нехватку качественной современной инфраструктуры по основным направлениям.

"И это не только Крым и Краснодарский край, это все регионы, куда люди едут, все самые красивые и востребованные территории страны. В пик сезона, как только растет спрос, эта нехватка инфраструктуры начинает остро ощущаться, что приводит к дополнительной нагрузке и росту цен", — подчеркнула глава Ростуризма.

По ее словам, ситуация с доступностью отдыха будет зависеть и от того, будут ли открыты популярные зарубежные направления, позволяющие разгрузить российские курорты.

"Помимо большого количества программ, которые мы делаем и будем продолжать делать, цены во многом будут зависеть от того, какие массовые зарубежные направления будут открыты. Поэтому наши усилия в том числе, вместе с туроператорами, сосредоточены на том, чтобы по основным массовым направлениям – в первую очередь, Турция, Египет – туры состоялись и поездки были возможны. Это тоже будет благотворно влиять на то, чтобы цены либо не росли совсем, либо росли в пределах сезонного колебания", — подчеркнула Догузова.