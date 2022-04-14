"В прошлом году нам досталось около 20 объектов лагеря "Артек" в разной стадии реализации — от разработки проекта до стройки. Мы проанализировали ситуацию и возобновили работы. Уже в ближайший квартал мы завершим строительство 4 объектов", — сказал Оганесян.

По его словам, к 2024 году планируется завершить основные работы по возведению этих двадцати объектов.

"При этом стройка в "Артеке" не закончится — программа развития детского лагеря рассчитана и на более поздний период", — подчеркнул Оганесян.

Напомним, лагерь "Артек" у поселка Гурзуф, организованный Обществом Красного Креста РСФСР, открыл первую смену 16 июня 1925 года. Тогда пионеров размещали в брезентовых палатках. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году он признан лучшим в России.