"К 2024 году в Кисловодске появится 13 новых мест размещения благодаря строительству новых санаториев, пансионатов и гостиниц", — говорится в сообщении.

Новые санатории и гостиницы позволят увеличить общую емкость для размещения отдыхающих на 2 тыс. мест до 17 тыс.

"Рабочие места смогут получить 2 тыс. 500 жителей города. Также современные здравницы будут использовать новейшее оборудование и технологии", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. В городе сейчас функционирует 123 объекта для размещения гостей общей емкостью 15 тыс. мест, в том числе 40 санаториев, 14 пансионатов, 67 гостиниц.