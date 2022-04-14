"Родители уже купили чуть более 100 тыс. путевок в детские лагеря и суммарно объем возврата денежных средств составил на утро четверга уже более 1,5 млрд рублей, то есть 1,5 млрд уже вернулись на карточки родителями, которые с 50%-ой скидкой приобрели путевки", — сказала она, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном доступности отдыха российских граждан.

По словам Догузовой, ожидается, что суммарно не менее 450 тыс. детей смогут воспользоваться этой программой.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 31 марта. В ее рамках родители могут приобрести для своих детей путевки в детские стационарные и палаточные лагеря со скидкой 50%, но не более 20 тыс. рублей. Отправиться в лагерь дети смогут с 1 мая по 30 сентября.