"За дополнительную неделю у нас 250 тыс. человек приобрели туры и проживание по программе туристического кешбэка. Это люди, которые отправятся отдыхать в мае, на майские, в июне. Суммарно в этом году ориентировочно у нас более 3 млн человек смогут этой программой воспользоваться и доступно отдохнуть в стране", — сказала она, выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном доступности отдыха российских граждан.

Ростуризм 15 марта возобновил распродажу туров с кешбэком, акция продлится до 15 апреля. В ее рамках туристы могут получить кешбэк до 20% стоимости тура или размещения в отеле, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей. Оплатить ее нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Кешбэк придет на ту же карту.