"Ослабление этих мер, разрешение в некоторой степени нормальной деятельности в обществе с большим числом взаимодействия между гражданами неотвратимо приведет к определенным рискам распространения (коронавируса — ИФ)", — заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам в четверг. Несмотря на планирующееся ослабление ограничений, она попросила граждан соблюдать социальную дистанцию и продолжать вакцинироваться.

Начиная с 21 апреля рестораны Гонконга смогут работать до 22:00, при этом за одним столиком смогут находиться до четырех человек. Бары и пабы останутся закрытыми.

Также снова откроются салоны красоты, спортивные залы, тематические парки и кинотеатры, которые были закрыты во время пятой волны коронавируса. Тем не менее, они смогут заполнять не более 50% своей вместимости.

В среду в Гонконге было выявлено более 1,2 тыс. новых случаев заражения вирусом, почти на 95% меньше, чем во время вспышки заболеваемости в марте, когда за день в городе зафиксировали более 30 тыс. случаев заражения.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 171 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.