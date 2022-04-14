"На выставке представлено более 40 произведений, которые созданы всемирно известным художником, писателем, философом, археологом и общественным деятелем Николаем Константиновичем Рерихом (1874-1947)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка "Николай Рерих" — совместный проект Русского музея и волгоградского художественного музея Машкова.

Выставка продлится с 15 апреля по 19 июня.

Николай Рерих — русский художник, путешественник, писатель и общественный деятель. Совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию, другие страны Центральной и Восточной Азии. Автор серий картин "Гималаи", "Шамбала", "Тибет", книг "Сердце Азии", "Врата в будущее", сборника стихов "Цветы Мории". Он автор идеи международного соглашения по охране памятников культуры (так называемый "Пакт Рериха", подписан рядом стран в 1930-1940-х годах). Младший сын Святослав также прославился как художник и общественный деятель.