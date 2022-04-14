"Литературный марафон запланирован в традиционном формате: гостей ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и, конечно, новые книги. Как всегда, на фестивале будут представлены издательства со всей России, от Калининграда до Владивостока", — сказал Толстой на заседании оргкомитета.

Приём заявок от издательств стартует на официальном сайте фестиваля 18 апреля и продлится до 6 мая, участие всех издательств в фестивале бесплатное, необходимо лишь заполнить специальную форму.

Также запланированы онлайн-трансляции мероприятий фестиваля на популярных платформах.

Зампредседателя оргкомитета фестиваля, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев отметил, что особое внимание фестиваль уделит выдающимся писателям, чьи юбилеи приходятся на 2022 год: Валентину Распутину, Владимиру Маканину, Андрею Битову, Эдуарду Успенскому, Белле Ахмадулиной, Роберту Рождественскому, Корнею Чуковскому, Марине Цветаевой и другим.

"Надеемся, что впервые за три года мы обойдемся без ковидных ограничений", — сообщили в пресс-службе мероприятия.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Минцифры и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения и правительства Москвы.