В частности, по словам министра здравоохранения Греции Танос Плевриса, с 1 июля будет отменено обязательное ношение масок, их нужно будет носить только в общественном транспорте.

Кроме того, на период с 1 мая по 31 августа отменят требование об обязательном предъявлении сертификатов о вакцинации или документов, подтверждающих недавно перенесенный COVID-19, при входе в общественные места, расположенные как на улице, так и в помещениях.

Министр здравоохранения страны заявил, что решение о смягчении мер принято, "основываясь на эпидемиологических данных и оценках экспертов".

Кроме того, по словам Плевриса, с пятницы отменят штраф в 100 евро для лиц старше 60 лет, которые отказались вакцинироваться.