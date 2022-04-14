"Считаю, что все загородные лагеря, которые находятся близко к государственной границе с Украиной, в летний период времени не должны работать. Причина в безопасности, поэтому рисковать детьми точно не будем. Не беспокойтесь, кто заплатил. Мы предложим замену", — заявил глава региона.

Он добавил, что Ставропольский и Краснодарский края откликнулись на предложение разместить у себя белгородских детей с приграничных территорий.

Обращаясь к родителям, Гладков сказал, что они не потеряют деньги, внесенные в качестве предоплаты за летний отдых детей.

"Если захотите, деньги в полном объеме вам вернем", — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в школах приграничных с Украиной районов Белгородской области введен дистанционный режим обучения.