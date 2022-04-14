"Масочный режим, к сожалению, мы не отменяем, потому что во всех регионах страны его устанавливает главный государственный санитарный врач России. Однако жесткого преследования за отсутствие масок для покупателей и пассажиров в Томской области не будет", — сказал Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, что эпидемия еще не окончилась — продолжают болеть люди, "но во многом благодаря коллективному иммунитету пятая волна в Томской области завершилась".

Согласно распоряжению губернатора, маски по-прежнему должны носить медики и пациенты медучреждений, работники сферы обслуживания, досуга и общепита.

"Это не значит, что наступило время беспечности. Никто не знает, как поведет себя эпидемия дальше. Передышку, которую нам дала эпидемия, нужно максимально использовать для ревакцинации. Прививки нужно ставить именно сейчас, чтобы следующую возможную волну эпидемии мы встретили во всеоружии", — добавил Жвачкин.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 128 тыс. 195 случаев COVID-19, выздоровело 124 тыс. 995 человека, умерли — 805.