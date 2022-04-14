Выручка выросла на 36,7% — до 3,998 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась 2,9 раза — до 1,298 млрд рублей, а прибыль от продаж подскочила в 6,5 раза, до 913,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Красноярск в 2021 году превысил исторический максимум. В 2021 году он обслужил 2,732 млн пассажиров, рост по отношению к 2020 году составил 63%, к "доковидному" 2019 году — 6,3%.

Абсолютным лидером по количеству перевезенных пассажиров в 2021 году стала авиакомпания "Аэрофлот", открывшая свой региональный хаб в Красноярске, что, как считает аэропорт, повлияло на показатели авиаузла. В топе перевозчиков также были S7, NordStar, Nordwind, "ЮТэйр" и "Победа".

Сообщалось также, что в 2020-2021 годах на фоне пандемии аэропорт Красноярска стал транзитным узлом между Азией и европейскими странами для грузовых авиаперевозчиков. Однако в 2022 году "грузовой фактор", как отмечается на сайте аэропорта, уже перестал играть существенную роль.

"Мы наблюдаем значительное падение грузового сектора в 77% — в марте текущего года было совершено всего 65 самолетовылетов, а в марте прошлого — 281. Такое снижение связано с приостановкой полетов в Европу", — признал аэропорт.

Несмотря на падение в грузовом сегменте, пассажиропоток в марте текущего года вырос на 10%.

Международный аэропорт "Красноярск" осуществляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки 28 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 63 направления. Базовый перевозчик — NordStar. С июня 2021 года на базе аэропорта функционирует региональный хаб "Аэрофлота".