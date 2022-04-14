"Вологжан и гостей города ждут интерактивные программы, мастер-классы по народным промыслам, розыгрыш призов, выставка работ Русского географического сообщества и лучшие турпредложения для путешествующих по России", — говорится в сообщении.

По данным организаторов выставки, в экспозиции также представят новые туристские направления и объекты для отдыха в пределах Вологодской области.

В рамках деловой программы для специалистов туристической отрасли пройдут круглые столы и семинары, которые проведут российские эксперты в области интернет-продвижения и маркетинга, промышленного туризма и грантов.

Кроме того, мероприятие предусматривает выездные туры, в том числе экскурсию по объектам наследия деревянного зодчества Вологды.

Отмечается, что в выставке примут участие более 100 экспонентов из регионов Северо-Запада.

Межрегиональная выставка "Ворота Севера" проходит в Вологде ежегодно с 2001 года.