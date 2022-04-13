"На курортах Кавказских Минеральных Вод продолжается действие механизма курортного сбора. В этом году в его рамках ожидается поступление в размере 265,5 млн рублей. За январь-март собрано уже свыше 50 млн рублей", — говорится в сообщении.

Работы на средства курортного сбора будут проведены во всех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. Так, в Пятигорске запланировано благоустройство сквера "Подкова" в микрорайоне "Белая Ромашка" с ремонтом фонтана по улице Фучика, обустройство летнего кинотеатра на площадке между Гротом Дианы и скульптурой Орла.

В Ессентуках продолжат приводить в порядок городской лечебный парк, в Железноводске запланирована реализация очередного этапа благоустройства городского парка имени Станислава Говорухина.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. За время проведения эксперимента плательщиками сбора стали более 1,6 млн отдыхающих на курортах края.