"Новое название отеля никак не отразится на условиях сотрудничества, и все обязательства перед гостями остаются неизменными", говорится в сообщении.

Между тем в социальных сетях появилась информация о том, что Hyatt разорвал контракт с московским отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

При этом сообщается, что международная гостиничная компания Hyatt Hotels Corporation открывает в мае отель Hyatt Regency Rostov-on-Don.

Hyatt открыл отель в Сочи в апреле 2016 года. Он входит в сеть, состоящую из 1170 отелей в 70 стран мира. В Сочинском отеле — 170 номеров, 28 из них — люкс.