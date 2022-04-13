"Выставка, задуманная как международный проект, должна была начать работу в марте этого года, но открытие не состоялось: зарубежные музеи отозвали принадлежащие им экспонаты. Но мы приняли решение не закрывать выставку, которую ждали наши посетители, и продолжили работу над ней в новых условиях. Кураторам в самые кратчайшие сроки удалось переработать концепцию экспозиции", — сообщила генеральный директор ММК Елена Гагарина, слова которой привели в пресс-службе.

Она выразила благодарность российским музеям, которые "предоставили уникальные экспонаты, отражающие тему европейской дуэли, и помогли спасти проект".

Выставка откроется 13 мая и будет проходить до 14 августа в выставочном зале Успенской звонницы и выставочном зале Патриаршего дворца. В экспозиции будут представлены более 140 экспонатов из восьми российских музеев и библиотек, среди которых Государственный Эрмитаж, Исторический музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Библиотека РАН, Российская государственная библиотека, Российская Национальная библиотека, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.

В начале марта в ММК сообщили о переносе выставки на неопределенный срок. Как тогда сообщили в музее, основу проекта составляли "экспонаты из европейских музеев, которые были вынуждены досрочно отозвать их в связи с геополитической ситуацией".