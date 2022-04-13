"Будет неправдой сказать, что наши отельеры и рестораторы на 100% сумели приспособиться к новым санкционным условиям. Это касается приобретения оборудования, расходных средств, продуктов. Пока у нас есть запасы, есть часть товаров и у наших традиционных поставщиков. Логистические цепочки нарушены и потому поиск новых партнеров идет непросто. Но власти региона в лице Минэкономики нам в этом очень помогают", — сказала Тесленко.

Недавно была организована встреча с местными бизнесменами, которые могут стать новыми поставщиками. Оказалось, что местное предприятие сшило для компании "ИКЕЯ" более 18 тыс. одеял, а также простыни, наматрасники и другую необходимую отелям продукцию. "Мы этого не знали. И это огромная удача, — получить такого поставщика постельного белья," — продолжила директор ассоциации.

По ее словам, аналогичная ситуация, как выяснилось, сложилась и в продуктовом сегменте. Местное предприятие выпускало в большом объеме для сети "Макдональдс" креветки в панировке и другие виды востребованных ресторанами и отелями продуктов. "И теперь мы получаем этот разнообразный продукт без расходов на доставку и хранение," — добавила Тесленко.

Она также сообщила, что в среду у турбизнеса будет встреча с губернатором области Антоном Алихановым, где предстоит обсуждение проблем, вопросов обеспечения региона и его транспортной доступности.

"Наша Ассоциация в эти дни видит, что в регионах России люди не обладают полной информацией о том, что происходит в Калининградской области и вокруг нее. Нам следует самим и при поддержке властей больше давать на основную территорию России хороший вестей, которые успокоят потенциальных гостей, которые хотят и могут к нам приехать в этот весенне-летний сезон", — заключила Тесленко.