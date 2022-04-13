"С сегодняшним подписанием у нас уже 34 региона, которые при поддержке корпорации активно приступают к реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Уникальный механизм взаимодействия набирает обороты, уверен, что в будущем появятся звездные проекты, которые будут привлекать новых туристов", — цитирует пресс-служба зампреда правительства.

Как отметил Чернышенко, подписание соглашений стало еще одним шагом по расширению географии и созданию доступной и комфортной туристической инфраструктуры для россиян. Реализуемые проекты обладают потенциалом десятикратного увеличения мобильности туристов внутри страны, в том числе между соседними регионами.

В свою очередь, генеральный директор Корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что в 2021 году эти регионы России совокупно посетило 6 млн туристов.

"Реализация совместных проектов с пятью регионами увеличит к 2030 году количество туристов по этим направлениям больше чем в два раза", — добавил он.

Чернышенко также напомнил, что правительство приняло решение о введении на 5 лет нулевой ставки НДС для владельцев отелей и инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и пользование гостиницы, возобновлена программа детского туристического кешбэка, до 15 апреля продлена программа кешбэка для взрослых туристов. Для инвесторов сохранена возможность получения льготного кредита. Дополнительно к 5,3 млрд, запланированным нацпроектом, на субсидирование процентной ставки направят еще более 2 млрд рублей. Также выделяются средства на создание в регионах к началу летнего туристического сезона свыше 50 модульных некапитальных средств размещения – кемпингов и автокемпингов на 2,5 тысячи номеров.