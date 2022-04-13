На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 3,3% — до 307 тыс. человек. В частности, увеличение пассажиропотока обеспечили рейсы из Перми в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Пассажиропоток на международных направлениях возрос в 3,5 раза — до 27 тыс. человек. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных направлениях обеспечили рейсы из Перми в Стамбул, Дубай и Хургаду. В 2021 году в связи с коронавирусными ограничениями эти направления отсутствовали в зимнем расписании.

В прошлом месяце аэропорт обслужил 102 тыс. пассажиров, что на 12% меньше, чем в марте 2021 года. Главными факторами падения пассажиропотока стали закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, закрытие полетов в ряд стран для российских авиакомпаний, а также сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков, отмечает пресс-служба.

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем 2020 года — до 1,928 млн пассажиров. Кроме того, по итогам 2021 года аэропорту удалось превысить на 16,6% уровень пассажиропотока, который был зафиксирован в "доковидном" 2019 году.