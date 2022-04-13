Путешественница отдыхала в Пунта-Кана (Доминикана), окаменевший коралл и морскую раковину она нашла на пляже и взяла на память.

"Особый груз в багаже путешественницы обнаружили кольцовские таможенники в зеленом коридоре зоны таможенного контроля. В объяснении девушка указала, что не знала о запрете перемещения через границу фрагментов исчезающих видов флоры и фауны", — говорится в пресс-релизе.

Специалисты определили, что раковина и коралл относятся к исчезающим видам.

"Образцы относятся к охраняемым Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), в отношении девушки возбуждено дело об административном правонарушении", — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника таможенного поста в аэропорту "Кольцово" Евгения Косцова.

Он пояснил, что нарушительнице грозит штраф "за несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу и конфискация дериватов".