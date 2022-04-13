"Отправиться в Санкт-Петербург из Казани можно на прямом чартерном рейсе FUN&SUN авиакомпании "Ямал". Даты вылетов: 29 апреля, 3 мая и 6 мая", — говорится в сообщении.

Экскурсионные туры в Санкт-Петербург рассчитаны на 4-5 дней. Цена начинается от 17,7 тыс. рублей.

"Гостям из Татарстана будут предложены экскурсионные программы в северной столице, включающие посещение знаковых мест: обзорные экскурсии, посещение Эрмитажа, теплоходная экскурсия по рекам и каналам, "По старой Петергофской дороге" с посещением Нижнего парка и многое другое", — отмечается в сообщении.

Жители Санкт-Петербурга также впервые могут познакомиться с Республикой Татарстан, путешествуя по чартерной программе. В рамках данной программы туристам из северной столицы будет предложено посещение: Казанского Кремля, острова-града Свияжск и Раифского монастыря, а также экскурсии в Болгар, Чистополь, Елабугу.

Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов отметил, что чартерные программы позволяют существенно экономить на путешествии.

"С чартерами изменился формат путешествий по России — туристы получают организованный трансфер, проживание, интересную программу. Ни о чем не нужно беспокоиться, обо всем заботится туроператор", — добавил Иванов.

Аналогичная двусторонняя чартерная программа продолжается и по направлению Москва — Казань — Москва. Даты вылетов: 29 апреля, 3 мая, 6 мая и далее по вторникам и пятницам до 10 июня включительно. Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи, кроме тура с заездом 3 мая (4 дня / 3 ночи).

Это третий этап чартерной программы, впервые запущенной осенью 2021 года и продолженной в январе 2022 года. По результатам двух этапов услугами чартерной программы воспользовались 1810 человек. Средняя загрузка на чартерных рейсах составила порядка 95%.