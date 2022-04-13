По данным полиции, от мошеннической схемы женщины пострадало 14 человек.

Установлено, что 29-летняя злоумышленница представлялась сотрудницей крупного банка и сообщала, что кредитная организация предоставляет своим сотрудникам туристические путевки в Краснодарский край по сниженной стоимости, а поскольку не все пользуются этой возможностью, она продает их сторонним лицам.

"Согласившиеся с предложением граждане осуществляли переводы денежных средств на банковские счета, подконтрольные злоумышленнице, однако каких-либо туристических путевок впоследствии им предоставлено не было", — отмечает пресс-служба.

Полиция просит откликнуться граждан, которые стали жертвами аналогичных мошеннических действий, и сообщить об этом в дежурную часть отдела МВД России по Московскому району Рязани.

В УМВД "Интерфаксу" уточнили, что женщина находится в статусе подозреваемой по возбужденному уголовному делу. С нее взята подписка о невыезде.