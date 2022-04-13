"Кавказ стал настолько безопасен, что люди любыми средствами, способами готовы посещать Кавказ и даже приезжают к нам на велосипедах", — сказал руководитель республики на пресс-конференции в среду.

Говоря о Дагестане, Меликов напомнил, что гостей республики ожидает теплый песчаный пляж, величественные горы, самый высокий песчаный бархан в Европе, самое высокогорное поселение Куруш, самый глубокий в Европе каньон — Сулакский, народные художественные промыслы, старинные обычаи и традиции, в которых гости могут принимать участие.

Кроме того, в республике находятся 6 тыс. памятников архитектуры, две тысячи из которых, в том числе занесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Нарын-Кала, — в Дербенте.

Ранее сообщалось, что глава Дагестана Меликов заявил, что в 2022 году турпоток в республику увеличится вдвое.

В 2021 году, по его словам, регион принял чуть больше одного миллиона гостей.

Как сообщалось, туроператор "Интурист" 30 апреля впервые в России запускает чартерную программу в Дагестан, более 40% мест уже распроданы.